SBM Offshore : en négociations avec Petrobras pour un FPSO

15/09/2020 | 14:07

SBM Offshore indique être entré en négociations avec la compagnie pétro-gazière brésilienne Petrobras pour un contrat d'affrètement portant sur le FPSO (support flottant de production, de stockage et de déchargement) Almirante Tamandaré.



Le groupe parapétrolier néerlandais précise que ce FPSO opèrera sur le champ Buzios, faisant partie du bassin Santos situé au large du Brésil. La capacité de production anticipée de l'unité se monte à 225.000 barils de pétrole et à 12 millions de m3 de gaz par jour.



