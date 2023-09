SBS Holdings, Inc. est une société holding dont l'activité principale est la fourniture de services logistiques et connexes. La société a trois activités. L'activité logistique fournit des services de logistique de tiers (3PL), de distribution alimentaire, de transport de matériaux et de produits, de livraison le jour même, de logistique internationale et de conseil en logistique. L'activité immobilière est engagée dans la location de bureaux, de propriétés résidentielles et d'entrepôts, ainsi que dans le développement et la vente d'installations logistiques. Les autres activités sont liées à la fourniture de services de recrutement liés à la logistique, à l'environnement, au marketing et à l'énergie solaire.

Secteur Frêt au sol et logistique