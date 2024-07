SBT Ultrasonic Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fourniture d'équipements à ultrasons et de solutions d'automatisation. La société se consacre principalement à la recherche, au développement, à la conception, à la production et à la vente d'équipements et d'accessoires de soudage et de découpe par ultrasons, ainsi qu'à la fourniture de solutions d'automatisation dans le domaine de la fabrication de batteries d'énergie nouvelle. Les produits de l'entreprise comprennent principalement des équipements de soudage par ultrasons pour batteries électriques, des équipements de découpe par ultrasons pour pneus automobiles, des équipements de soudage par ultrasons dans d'autres domaines, des systèmes d'automatisation pour la fabrication de batteries électriques, des équipements d'essai et autres, des accessoires, etc. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans les batteries à énergie nouvelle, les pneus en caoutchouc, les tissus non tissés, les faisceaux de câbles automobiles, les semi-conducteurs de puissance et d'autres domaines.

Secteur Machines et équipements industriels