SC Agrotech Limited annonce que M. Amit Kumar a démissionné de son poste de secrétaire général et de responsable de la conformité, ainsi que de son poste de cadre supérieur de la société, avec effet immédiat à la fermeture des bureaux le 13 janvier 2024. Il a décidé de travailler en tant que CS indépendant. Il n'y a pas d'autre raison à la démission du secrétaire général.

La société a accepté sa décision de démissionner des services de la société avec effet immédiat. La lettre de démission sera soumise au conseil d'administration lors de la prochaine réunion du conseil pour examen et acceptation formelle conformément au règlement. Le comité de nomination et de rémunération identifiera et recommandera au conseil d'administration la nomination d'un nouveau secrétaire général et responsable de la conformité en temps voulu.