SC Agrotech Limited a informé que, sur la base de la recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion du 20 janvier 2024, a nommé M. Narender Aggarwal (numéro de membre A41779) au poste de secrétaire général et de responsable de la conformité de la Société, avec effet au 20 janvier 2024. M. Narender est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India et a plus de 7 ans d'expérience dans le domaine du droit des sociétés et de la conformité.