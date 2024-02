Scales Corporation Limited est une société néo-zélandaise active dans l'agro-industrie. La société comprend trois divisions : Global Proteins, Horticulture et Logistique. Global Proteins fournit des produits alimentaires de valeur aux marchés étrangers. Elle comprend Meateor International, Shelby Foods et la coentreprise Meateor Pet Foods LP, qui transforment et commercialisent des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. La division horticole de la société opère par l'intermédiaire de trois filiales, Fern Ridge Produce Limited, Mr Apple New Zealand Limited et Profruit (2006) Limited. Cette division est un fournisseur, un négociant et un distributeur de pommes. Elle produit également des jus de fruits. La division Logistique opère par l'intermédiaire de Scales Logistics Limited, un prestataire indépendant de services logistiques et d'expédition de fret maritime et aérien, spécialisé dans l'exportation de produits primaires. Elle travaille avec des transporteurs et des compagnies aériennes du monde entier, ce qui lui permet de se spécialiser dans la fourniture de services de fret international et de services terrestres sur mesure.

Secteur Pêche et agriculture