Scales Corporation Limited est une société néo-zélandaise spécialisée dans l'agro-industrie. Les principales activités de la société et de ses filiales comprennent la culture de pommes, la fourniture de services logistiques, l'exportation de produits, la fabrication et le commerce d'ingrédients alimentaires, la fourniture de services d'assurance aux sociétés de la société et l'exploitation d'installations de transformation. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : ingrédients alimentaires, qui se consacre à la transformation et à la commercialisation d'ingrédients alimentaires, tels que des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie et des concentrés de jus ; horticulture, qui comprend les vergers, l'emballage et la commercialisation des fruits ; logistique, qui se consacre à la fourniture de services logistiques maritimes et aériens à des clients nationaux, et autres. L'entreprise est présente en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis. Ses filiales comprennent Meateor Foods Limited, Meateor US LLC, Fern Ridge Produce Limited, Geo. H. Scales Limited, Longview Group Holdings Limited, Mr Apple New Zealand Limited, New Zealand Apple Limited et Scales Holdings Limited.

Secteur Pêche et agriculture