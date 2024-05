Scan Steels Limited est une entreprise sidérurgique basée en Inde. La société fabrique des barres de traitement thermomécanique (TMT) sous la marque SHRISHTII TMT et des tôles profilées ondulées sous la marque SHRISHTII ROOFING. La société fabrique des produits en fer et en acier, tels que des billettes MS et des barres TMT, par le biais d'une filière secondaire de fabrication d'acier. La société dispose d'installations de production sur trois sites dans et autour de la ville industrielle de Rajgangpur, Odisha, qui est une aciérie intégrée d'une capacité de production de TMT d'environ 1 00 000 tonnes, disposant de sa propre centrale électrique captive avec les installations, telles que les unités SMS et DRI, nécessaires à la fabrication de l'acier. La société possède également une usine de fabrication à Bellary, dans l'État du Karnataka.

Secteur Acier