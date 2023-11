(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Scancell Holdings PLC - Développeur d'immunothérapies anticancéreuses basé à Nottingham, Angleterre - annonce que deux nouveaux patients ont répondu à son étude Scope, ce qui porte le nombre de répondeurs à 11 sur 13 patients. En conséquence, le taux de réponse objective est passé à 85%. Note qu'un patient a obtenu une réponse complète à la suite du traitement. L'étude est passée à la deuxième phase, et Scancell prévoit de recruter 27 autres patients, dans le but d'obtenir au moins 18 réponses supplémentaires. L'étude porte sur la vaccination SCIB1 de Scancell combinée à des inhibiteurs de points de contrôle dans le mélanome avancé. Scancell a annoncé à la mi-septembre que SCIB1, associé à des inhibiteurs de points de contrôle, présentait un taux de réponse objective de 82 %. Lindy Durrant, directeur général, déclare : "L'étude Scope continue de donner d'excellents résultats, avec deux nouveaux patients ayant répondu au traitement et l'un des patients précédents ayant obtenu une réponse complète." Lindy Durrant précise que Scancell s'attend désormais à ce que la cohorte iSCIB1+ démarre au premier trimestre 2024."

----------

EnSilica PLC - Concepteur et fournisseur de semi-conducteurs basé à Abingdon, Oxfordshire - Déclare que la performance du premier semestre de l'exercice financier se terminant le 31 mai a été "résiliente", soutenue par une dynamique commerciale continue et des contrats "significatifs" avec des "clients clés". Elle reste confiante dans ses perspectives à court et moyen terme. S'attend à ce que les transactions soient conformes aux attentes du marché pour l'exercice 2024. EnSilica indique que le consensus des analystes prévoit actuellement un chiffre d'affaires de 22,9 millions de livres sterling et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2,5 millions de livres sterling.

----------

Orosur Mining Inc - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Amérique du Sud - déclare que la coentreprise Lithium West a obtenu les résultats de son programme de cartographie et d'échantillonnage, notant que des pegmatites " abondantes " sont évidentes, avec des résultats de superoxyde de lithium supérieurs à 2 %. Elle déclare que deux licences supplémentaires ont été confirmées, ce qui porte à 533 kilomètres carrés sa position foncière dans les districts clés du lithium. Brad George, PDG, déclare : "Ces résultats exceptionnels de notre premier programme de terrain au Nigeria sont passionnants mais pas surprenants. Nous avons obtenu ces licences en comprenant très bien les processus géologiques en jeu et nous nous attendions donc à trouver du lithium. Le fait de confirmer cette confiance et de trouver autant de pegmatites contenant du lithium, dont certaines sont extrêmement épaisses, est très positif et de bon augure pour les travaux en cours sur les cinq prochains permis".

----------

Zenith Energy Ltd - société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Italie - Signature d'un protocole d'accord avec Nile Services & Logistics Co Ltd pour poursuivre conjointement des opportunités commerciales impliquant la construction de réservoirs de stockage de produits pétroliers, de pipelines et de réservoirs de stockage de pétrole brut au Sud-Soudan. Zenith apportera son expertise technique, financière et managériale pour la construction des réservoirs, tandis que Nile Services facilitera les opportunités commerciales. Andrea Cattaneo, PDG de Zenith, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir signé un protocole d'accord avec Nile SLC, une filiale de la compagnie pétrolière nationale du Sud-Soudan, et nous nous réjouissons à l'idée d'explorer ensemble les possibilités qui s'offrent à nous dans le secteur intermédiaire et au-delà, en particulier en ce qui concerne les activités de négoce de produits pétroliers". Elle confirme également qu'elle est actuellement dans une phase avancée de négociation pour l'acquisition potentielle de licences d'exploration et d'exploitation pétrolières au Sud-Soudan.

----------

OptiBiotix Health PLC - Société de sciences de la vie basée à York, Angleterre - Signature d'un accord avec Ravenswood Ingredients Pty Ltd pour la distribution de SlimBiome en Australie et en Nouvelle-Zélande. "Ravenswood apporte un accès aux marchés de l'alimentation et des boissons et complétera les capacités des partenaires existants qui sont principalement axés sur le marché des substituts de repas afin d'élargir l'impact d'OptiBiotix en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela fait partie d'une stratégie de construction de partenariats pour soutenir l'expansion de l'empreinte géographique d'OptiBiotix avec des sociétés qui apportent des capacités nationales et internationales pour des ingrédients à valeur ajoutée hautement différenciés sur des marchés à forte croissance dans le monde entier", indique l'entreprise. Le PDG Stephen O'Hara commente : "Nous sommes heureux d'annoncer cet accord avec Ravenswood, qui apporte son expertise en matière d'ingrédients alimentaires en tant que membre du groupe Brenntag, un leader mondial de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients. Cet accord est un autre exemple de la collaboration d'OptiBiotix avec de grands partenaires et élargit l'accès aux marchés de l'alimentation et des boissons en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une société qui fait partie d'un groupe qui est un leader mondial sur le marché des ingrédients".

----------

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

