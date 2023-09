Scancell Holdings plc est une société biopharmaceutique britannique en phase clinique. La société développe des immunothérapies pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses. La société construit un pipeline de produits en utilisant ses quatre plateformes technologiques : Moditope et ImmunoBody pour les vaccins et GlyMab et AvidiMab pour les anticorps. Son portefeuille de produits comprend Modi-1, Modi-2, SCIB1 & iSCIB1+, SCIB2 & iSCIB2, SCOV1 et SCOV2 (COVIDITY), ainsi que des anticorps anti-glycanes. Modi-1, qui cible les antigènes cancéreux citrullinés, est le premier candidat vaccin thérapeutique issu de la plateforme Moditope de Scancell. Modi-2, qui cible les antigènes cancéreux homocitrullinés, est le deuxième candidat vaccin thérapeutique issu de la plateforme Moditope de la société. SCIB1 est le produit phare de sa plateforme d'immunothérapie ImmunoBody, qui identifie, attaque et détruit les tumeurs. Le programme COVIDITY se concentre sur les candidats vaccins COVID-19 de la société, SCOV1 et SCOV2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale