Scancell obtient un résultat positif de l'essai de vaccins Covid sans aiguille

(Alliance News) - Scancell Holdings PLC a annoncé lundi une réponse positive à son essai 'Covidity', qui vise à fournir des vaccins Covid injectables sans aiguille.

Le développeur d'immunothérapies anticancéreuses basé à Nottingham, en Angleterre, a déclaré que ses candidats vaccins Covid ont induit des anticorps neutralisants chez les patients précédemment infectés, les patients précédemment vaccinés et les patients "naïfs" - ceux dont on n'a jamais confirmé qu'ils avaient eu Covid et qui ne sont pas vaccinés.

L'injection sans aiguille se fait par le biais d'un dispositif PharmaJet, qui délivre un vaccin ou un médicament par un étroit courant de fluide. PharmaJet est une société de technologie médicale basée au Colorado, aux États-Unis.

Scancell a ajouté que l'essai valide le fait que "les immunothérapies modifiées par AvidiMab stimulent les réponses immunitaires et que le dispositif d'injection sans aiguille de PharmaJet est efficace pour délivrer des candidats médicaments générés par des immunocorps."

Lindy Durrant, directeur général, a déclaré : "Le succès d'un essai sur l'homme démontrant qu'un vaccin ADN modifié AvidiMab, administré par une injection sans aiguille, peut induire à la fois des réponses de cellules T et d'anticorps, sans aucun problème de sécurité, est un point de preuve essentiel pour la stratégie clinique de Scancell.

La société a ajouté qu'elle allait maintenant rechercher un partenaire pour faire progresser le programme de vaccin Covidity.

Les actions Scancell étaient en hausse de 5,0% à 19,17 pence chacune à Londres lundi matin.

