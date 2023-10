Scandinavian Tobacco Group A/S est une société basée au Danemark qui se consacre à la fabrication de cigares et de tabac à pipe. La société occupe également une position dans la catégorie du tabac à coupe fine sur les marchés scandinaves, américains et autres. Le portefeuille de la société contient plus de 200 marques, dont les marques de cigares Cafe Creme, La Paz, Macanudo, CAO, Partagas (États-Unis) et Cohiba (États-Unis) ; les marques de tabac à pipe comprennent Captain Black, Erinmore, Borkum Riff et W.O. Larsen, et les marques de tabac à coupe fine comprennent Bugler, Break, Escort, Bali Shag et Tiedemanns. Les bureaux de vente de la société sont situés en Amérique du Nord, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et elle réalise des ventes dans plus de 100 pays dans le monde.

Secteur Tabac