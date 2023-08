Scanfil Oyj est un fabricant sous contrat et un fournisseur de systèmes pour l'industrie des télécommunications et de l'électronique, basé en Finlande. Les produits de télécommunications de la société comprennent des systèmes d'équipement pour les réseaux mobiles et de télécommunications, l'intégration de réseaux, ainsi que l'assemblage et le test de modules de télécommunications. Ses produits électroniques comprennent des produits électroniques en boîtier, des modules électroniques, des fonds de panier, des cartes de circuits imprimés assemblées, ainsi que des assemblages de câbles. En outre, la société offre des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement, tels que l'approvisionnement et les achats, la planification des processus et des technologies de production, la fabrication de prototypes en série, le passage à la production en série, les tests de produits, ainsi que la gestion de la logistique. Les activités de la société sont divisées en deux segments géographiques : L'Asie, qui exploite deux filiales en Chine ; et l'Europe, qui comprend des activités en Finlande, en Hongrie et en Estonie. La société exploite Partner Tech AB est une filiale à participation majoritaire.

Secteur Equipements et pièces électroniques