ScanSource, Inc. est un distributeur hybride qui relie les appareils aux partenaires à travers le matériel, le logiciel-service (SaaS), la connectivité et le cloud. La société propose des solutions et des services technologiques provenant de fournisseurs de services de mobilité, de codes-barres, de points de vente (POS), de paiements, de sécurité physique et de mise en réseau, de communications et de collaboration, de connectivité et de cloud. Ses segments comprennent les solutions technologiques spécialisées et les communications modernes et le cloud. Son segment Solutions technologiques spécialisées comprend l'informatique mobile d'entreprise, la capture de données, l'impression de codes à barres, les points de vente, les paiements, les réseaux, la sécurité physique électronique, la cybersécurité et d'autres technologies. Son segment Modern Communications & Cloud comprend les technologies et services de communication pour la voix, la vidéoconférence, le sans fil, les réseaux de données, la cybersécurité, le câble, les communications unifiées et la collaboration, le cloud et les services technologiques. Ses segments opèrent aux États-Unis, au Canada, au Brésil et au Royaume-Uni.

Secteur Matériel informatique