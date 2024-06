Scatec ASA est un fournisseur de solutions d'énergie renouvelable basé en Norvège. La société développe, construit, possède et exploite des centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques ainsi que des solutions de stockage sur quatre continents. Scatec est présente dans quatre secteurs d'activité : Production d'énergie (PP), Services, Développement et construction (D&C) et Corporate. Le segment Production d'énergie gère les actifs de production d'énergie du groupe et tire ses revenus de la production et de la vente d'électricité solaire, éolienne et hydroélectrique sur la base de contrats d'achat d'électricité à long terme ou de tarifs de rachat garantis. Le segment Services comprend les services d'exploitation et de maintenance (O&M) et de gestion d'actifs fournis aux centrales solaires et hydroélectriques dans lesquelles Scatec détient un intérêt économique. Le segment Développement et Construction tire ses revenus de la vente de droits de développement et de services de construction à des entités de projet. Le segment "Corporate" comprend les activités de services de gestion et d'entreprise.