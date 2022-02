Scatec et ACME mettent en attente un développement solaire de 400 millions de dollars en Inde

Scatec a pénétré le marché indien l'année dernière en s'associant à ACME pour construire l'usine dans l'État du Rajasthan dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec Solar Energy Corporation of India (SECI).

L'usine devrait être achevée en 2022, mais les travaux de construction n'ont pas encore commencé.

"Scatec et ACME ont décidé de mettre en attente le projet de 900 MW en Inde en raison du manque d'approvisionnement en panneaux solaires domestiques et d'un droit d'importation de 40 % sur les panneaux solaires qui sera imposé à partir du 1er avril", a déclaré Scatec dans son rapport trimestriel sur les résultats.

L'Inde, qui est l'un des marchés des énergies renouvelables connaissant la croissance la plus rapide au monde, a décidé de prélever des droits de douane sur les modules et les cellules solaires afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de produits chinois et de stimuler la fabrication locale.

Mardi, l'Inde a annoncé qu'elle allouait 2,62 milliards de dollars pour stimuler les investissements dans la fabrication d'équipements solaires, le pays cherchant à déployer une capacité solaire de 280 gigawatts d'ici 2030.