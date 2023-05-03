SCBSM : Document AMF CP. 2023DD897964

FR0006239109 - DD156385
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
COMPAGNIE FINANCIERE DE BROCELIANDE SAS, personne morale liée à Jacques Lacroix, Président du Conseil d'Administration
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE
LEI : 969500RWF4QUJY6HF161
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 22 avril 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Conversion
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0006239109
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 9.5000 Euro
VOLUME : 464 892.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 9.5000 Euro
VOLUME : 464 892.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mai 2023