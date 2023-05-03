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SCBSM : Document AMF CP. 2023DD897964

03/05/2023 | 18:27
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2023DD897964

02 mai 2023

FR0006239109 - DD156385

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

COMPAGNIE FINANCIERE DE BROCELIANDE SAS, personne morale liée à Jacques Lacroix, Président du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE

LEI : 969500RWF4QUJY6HF161

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Conversion

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0006239109

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 9.5000 Euro

VOLUME : 464 892.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 9.5000 Euro

VOLUME : 464 892.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mai 2023

COMMENTAIRES :

Conversion de 442 755 ORNANES

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SCBSM SA - Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:25:19 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 33,8 M 37,1 M -
Dette nette 2022 199 M 219 M -
PER 2022 3,63x
Rendement 2022 -
Capitalisation 123 M 135 M -
VE / CA 2021 16,5x
VE / CA 2022 16,5x
Nbr Employés 4
Flottant 19,0%
Graphique SCBSM
Durée : Période :
SCBSM : Graphique analyse technique SCBSM | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SCBSM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Jacques-Antoine Lacroix Chairman & Chief Executive Officer
Pauline Attinault Head-Finance, Administrative & Director
Jean-Daniel Cohen Independent Director
Sophie Erre Director
Sara Weinstein Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SCBSM-4.04%140
REALTY INCOME CORPORATION-3.22%41 112
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-16.37%21 077
W. P. CAREY INC.-7.27%15 790
SEGRO PLC7.12%12 611
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST0.49%10 201
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