Le second semestre sera notamment marqué par la livraison du site de Ponthieu (Paris 8) qui connait une spectaculaire restructuration en milieu occupé (remplacement de l'intégralité des façades, extension des surfaces locatives et création de plusieurs terrasses). Cette politique permet aux occupants de profiter d'immeubles beaucoup plus qualitatifs et permettra progressivement de capter le potentiel d'accroissement des loyers de l'ensemble du patrimoine, aujourd'hui estimé à près de 10% 4 .

Disclaimer

SCBSM SA - Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche published this content on 30 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2024 00:43:01 UTC.