Scemi : 2019.12.31 Rapport comptes annuels

C.B.B.A. Cabinet de Commissariat aux Comptes 136, Rue Nationale - 72000 Le Mans Tél. : 02.43.16.13.80 - Fax : 02.43.16.13.84 E-mail : cabinet.cbba@gmail.com RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS S.A. SCEMI 9-13, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt _________________________ Exercice clos le 31 décembre 2019 S.A.R.L. Cabinet BOUCHARA BENOIT & ASSOCIES - C.B.B.A. - au capital de 7 622.45 euros - RCS Le Mans B 410 272 058 - Siret 410 272 058 00034 Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Angers C.B.B.A. S.A. SCEMI 9-13, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (Exercice clos le 31 décembre 2019) I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A. SCEMI, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. - FONDEMENT DE L'OPINION Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport. Par ailleurs, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. C.B.B.A. III - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice : dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées, ainsi que leur conformité avec les informations données dans l'annexe ;

la présentation d'ensemble des comptes n'appelle pas de remarques particulières ;

concernant les estimations significatives retenues, nos travaux ont notamment consisté à s'assurer de la justification et du caractère raisonnable des dépréciations appliquées sur les créances. Par ailleurs, nous avons vérifié que la provision pour risques est justifiée. Les appréciations qui s'inscrivent dans notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. C.B.B.A. VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Fait au Mans, le 7 juin 2020 Pour la SARL C.B.B.A., Christian ANTOUNE Commissaire aux comptes Bilan Actif Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 SCEMI Devise d'édition € RUBRIQUES BRUT Amortissements Net (N) Net (N-1) 31/12/2019 31/12/2018 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires 17 513 17 513 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : 17 513 17 513 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles 102 070 42 380 59 690 67 608 Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : 102 070 42 380 59 690 67 608 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 704 906 704 906 704 906 Créances rattachées à des participations 2 022 062 2 022 062 2 222 648 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 8 346 8 346 8 346 TOTAL immobilisations financières : 2 735 314 2 735 314 2 935 900 ACTIF IMMOBILISÉ 2 854 897 59 893 2 795 004 3 003 508 STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises TOTAL stocks et en-cours : CRÉANCES 8 090 8 090 5 899 Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés 727 638 115 616 612 022 644 371 Autres créances 172 571 172 571 108 333 Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL créances : 908 299 115 616 792 683 758 603 DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités 55 624 55 624 87 630 Charges constatées d'avance 17 016 17 016 16 469 TOTAL disponibilités et divers : 72 640 72 640 104 098 ACTIF CIRCULANT 980 939 115 616 865 323 862 702 Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif © Sage TOTAL GÉNÉRAL 3 835 836 175 509 3 660 327 3 866 210 Page 2 Bilan Passif Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 SCEMI Devise d'édition € RUBRIQUES Net (N) Net (N-1) 31/12/2019 31/12/2018 SITUATION NETTE Capital social ou individuel dont versé 231 381 231 381 Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 750 540 750 540 Ecarts de réévaluation Réserves statutaires et contractuelles 24 025 24 025 Réserves réglementées Autres réserves 1 838 792 1 700 744 Report à nouveau Résultat de l'exercice 111 605 138 048 TOTAL situation nette : 2 956 343 2 844 738 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES CAPITAUX PROPRES 2 956 343 2 844 738 Provisions pour risques 20 704 20 704 Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 20 704 20 704 DETTES FINANCIÈRES 183 484 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts fonciers Concours bancaires courants et découverts bancaires 837 813 Autres dettes financières 165 165 TOTAL dettes financières : 184 486 978 AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 7 453 1 750 DETTES DIVERSES Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272 700 516 304 Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 216 024 289 884 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 2 549 191 853 TOTAL dettes divers : 491 272 998 040 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES DETTES 683 212 1 000 768 Ecarts de conversion Passif TOTAL GÉNÉRAL 3 660 259 3 866 210 © Sage Page 3 Compte de Résultat (Première Partie) SCEMI Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 Devise d'édition € RUBRIQUES France Export Net (N) Net (N-1) 31/12/2019 31/12/2018 Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 2 845 636 35 686 2 881 322 2 749 669 Chiffres d'affaires nets 2 845 636 35 686 2 881 322 2 749 669 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 160 5 289 Autres produits 65 5 PRODUITS D'EXPLOITATION 2 905 547 2 754 963 CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel : DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges 2 653 044 2 327 164 2 653 044 2 327 164 8 555 11 952 134 147 203 678 54 560 76 912 188 708 280 590 11 315 11 643 16 556 32 056 TOTAL dotations d'exploitation : 27 871 43 698 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 4 763 34 CHARGES D'EXPLOITATION 2 882 941 2 663 438 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 22 606 91 525 © Sage Page 4 Compte de Résultat (Seconde Partie) SCEMI Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 Devise d'édition € RUBRIQUES Net (N) Net (N-1) 31/12/2019 31/12/2018 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 22 606 91 525 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 100 021 70 623 13 094 9 196 128 19 CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 113 242 79 838 2 847 2 237 1 308 1 088 4 155 3 325 RÉSULTAT FINANCIER 109 087 76 513 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 131 693 168 038 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 568 568 13 585 8 087 13 585 8 087 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (13 016) (8 087) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices 7 072 21 903 TOTAL DES PRODUITS 3 019 357 2 834 801 TOTAL DES CHARGES 2 907 752 2 696 752 BÉNÉFICE OU PERTE 111 605 138 048 © Sage Page 5 Immobilisations Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 SCEMI Devise d'édition € Valeur brute Augmentations Acquisitions RUBRIQUES apports, création début exercice par réévaluation virements IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 513 513 75 099 2 330 23 574 3 397 98 673 5 727 2 927 554 1 332 626 8 346 TOTAL immobilisations financières : 2 935 900 1 332 626 TOTAL GÉNÉRAL 3 052 086 1 338 353 © Sage RUBRIQUES Diminutions Diminutions par Valeur brute Réévaluations cessions mises par virement fin d'exercice légales hors service IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles 17 513 TOTAL immobilisations incorporelles : 17 513 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Install. techn., matériel et out. industriels Inst. générales, agencements et divers 2 330 75 099 Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. 26 971 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : 2 330 102 070 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence Autres participations 1 533 212 2 726 968 Autres titres immobilisés Prêts et autres immo. financières 8 346 TOTAL immobilisations financières : 1 533 212 2 735 314 TOTAL GÉNÉRAL 1 535 542 2 854 897 Page 14 Amortissements Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant Augmentations Diminutions Montant début exercice dotations reprises fin exercice IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles 17 513 17 513 TOTAL immobilisations incorporelles : 17 513 17 513 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers 13 238 7 510 20 748 Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. 17 827 3 805 21 632 Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : 31 065 11 315 42 380 TOTAL GÉNÉRAL 48 578 11 315 59 893 VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements Amortissements Amortissements linéaires dégressifs exceptionnels IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers 7 510 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier 3 805 Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : 11 315 Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL GÉNÉRAL 11 315 © Sage Page 15 Provisions Inscrites au Bilan Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € RUBRIQUES Montant Augmentations Diminutions Montant début exercice dotations reprises fin exercice Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées PROVISIONS RÉGLEMENTÉES Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges 20 704 20 704 PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 20 704 20 704 Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients 115 057 16 556 15 997 115 616 Autres provisions pour dépréciation PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 115 057 16 556 15 997 115 616 TOTAL GÉNÉRAL 135 761 16 556 15 997 136 320 © Sage Page 16 État des Échéances des Créances et Dettes Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € ÉTAT DES CRÉANCES Montant A 1 an A plus brut au plus d'1 an DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 2 022 062 13 094 2 008 968 Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 8 346 8 346 TOTAL de l'actif immobilisé : 2 030 408 13 094 2 017 314 DE L'ACTIF CIRCULANT Clients douteux ou litigieux 274 110 274 110 Autres créances clients 453 528 453 528 Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71 71 État - Impôts sur les bénéfices 13 299 13 299 État - Taxe sur la valeur ajoutée 62 973 62 973 État - Autres impôts, taxes et versements assimilés État - Divers Groupe et associés 7 695 7 695 Débiteurs divers 88 534 88 534 TOTAL de l'actif circulant : 900 209 626 099 274 110 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 17 016 17 016 TOTAL GÉNÉRAL 2 947 633 656 208 2 291 424 ÉTAT DES DETTES Montant A 1 an A plus d'1 an A plus brut au plus et 5 ans au plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Auprès des établissements de crédit : à 1 an maximum à l'origine

à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immo. et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentat. de titres empruntés Produits constatés d'avance 184 389 67 241 117 148 272 700 272 700 19 508 19 508 11 474 11 474 183 382 183 382 1 660 1 660 165 165 2 549 2 549 © Sage TOTAL GÉNÉRAL 675 827 558 679 117 148 Page 17 Charges à Payer Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes 68 100 605 837 TOTAL 173 610 © Sage Page 18 Produits à Recevoir Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités Montant 13 094 11 654 TOTAL 24 748 © Sage Page 19 Charges et Produits Constatés d'Avance Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € RUBRIQUES Charges Produits Charges ou produits d'exploitation 17 016 Charges ou produits financiers Charges ou produits exceptionnels TOTAL 17 016 © Sage Page 20 Composition du Capital Social Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € CATEGORIES DE TITRES Nombre Valeur nominale 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice 1051733 0,22 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 1051733 0,22 © Sage Page 21 Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € © Sage Montant concernant Montant les entreprises des dettes POSTES DU BILAN Avec lesquelles ou créances représentées Liées la société par effets de à un lien de commerce participation Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations 704 906 Créances rattachées à des participations 2 022 062 Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés 59 826 Autres créances 7 592 Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 291 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Page 22 Ventilation du Chiffre d'Affaires Net Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ Montant PRESTATIONS CLIENTS EN PROPRE 2 262 609 PRESTATIONS SOUS TRAITANCE 618 713 TOTAL 2 881 322 RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE Montant FRANCE 2 845 636 CEE 35 184 EXPORT 502 TOTAL 2 881 322 © Sage Page 23 Engagements Financiers SCEMI ENGAGEMENTS DONNÉS Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités Autres engagements donnés : ENGAGEMENTS RECUS Avals et cautions et garanties Autres engagements reçus : © Sage Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 Devise d'édition € Montant 288 661 9 285 TOTAL 297 946 Montant TOTAL Page 24 Liste des Filiales et Participations Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € Réserves et Quote-part du Valeurs Valeurs Prêts & avances Montant des Chiffre Résultat Dividendes Capital comptables comptables consentis par cautions et avals d'affaires HT encaissés par FILIALES ET PARTICIPATIONS RAN avant capital détenue du dernier titres détenus titres détenus la société non donnés par du dernier société au affecta° resultat en pourcentage Brute Nette remboursés la société exercice écoulé exercice clos cours exercice A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) STEFI 40 000 281 732 100 324 844 324 844 867 417 20 778 V.D.S. 220 845 243 820 100 330 980 330 980 1 878 299 10 985 10 570 VALUE IT 505 76 826 71 20 365 20 365 672 324 126 371 89 451 2. participations (10 à 50% du capital détenu) ANKOAY 10 000 10 000 MADA CONTACT 500 50 18 717 18 717 B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT° 1. filiales non reprises en A: - françaises - étrangères 2. participations non reprises en A: - françaises - étrangères © Sage Page 25 Etat libre Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € HYPOTHESS RETENUES POUR L'EVALUATION DES ENGAGEMENTS Mode de départ : 100% départ volontaire Age de départ à la retraite : 67 ans Table de mortalité : INED Taux de charges sociales : 44% Taux d'actualisation : 0.77 % Taux de revalorisation des salaires : 1.50% Méthodes de calcul : Droits proratisés temporis © Sage Page 26 Dettes Garanties par des Sûretés Réelles Période du 01/01/19 au 31/12/19 SCEMI Edition du 17/06/20 Devise d'édition € RUBRIQUES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Montant garanti 183 484 TOTAL 183 484 © Sage Page 27 Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles SCEMI Période du 01/01/19 au 31/12/19 Edition du 17/06/20 Devise d'édition € PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Imputé au compte Note de crédit fournisseur 568 77100000 TOTAL 568 CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant Imputé au compte Indemnités de rupture contrat de travail 13 585 67180000 TOTAL 13 585 © Sage Page 28

