Scentre Group est une société basée en Australie, qui est engagée dans la propriété, le développement, la conception, la construction, la gestion d'actifs, la location et les activités de marketing en ce qui concerne son portefeuille de 42 Westfield Living Centers, dont 37 sont situés en Australie et cinq en Nouvelle-Zélande. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les investissements immobiliers et la gestion et la construction d'immeubles. Le secteur des investissements immobiliers comprend les centres commerciaux. Le segment de la gestion immobilière et de la construction comprend la gestion immobilière et le développement. Ses solutions commerciales proposent des opportunités de location, y compris la conception de magasins, l'ouverture de magasins, la livraison de magasins et l'administration de magasins ; des services de vente au détail, y compris les services de centre, le centre de marketing, les cartes-cadeaux et les services de marketing, et l'espace de marque, y compris l'audience, la gamme de solutions et la galerie de photos.

Secteur Développement et opérations immobilières