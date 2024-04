Le groupe Scentre est une société basée en Australie, qui possède et exploite un portefeuille de 42 destinations Westfield, dont 37 sont situées en Australie et cinq en Nouvelle-Zélande, comprenant environ 12 000 points de vente. Les destinations Westfield de la société sont situées à proximité de 20 millions d'Australiens et de Néo-Zélandais, soit la majorité de leur population. Son service de vente au détail comprend des services de marketing, des cartes-cadeaux, des services de centre et un centre de marketing. Son BrandSpace permet aux entreprises d'accéder à plus de 1 800 SuperScreens et SmartScreens entièrement animés, ainsi qu'à divers points de contact promotionnels et pop-up de vente au détail, situés de manière à optimiser les connexions avec les clients. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'investissement immobilier et la gestion immobilière et la construction. Le secteur des investissements immobiliers possède et exploite des centres commerciaux. Le secteur de la gestion immobilière et de la construction comprend des honoraires externes provenant de tiers, principalement des honoraires de gestion immobilière et de développement, ainsi que les dépenses commerciales associées.

Secteur Développement et opérations immobilières