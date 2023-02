Le fabricant de roulements SKF surmonte la crise des coûts grâce à la réduction de l'inflation.

SKF, qui est en concurrence avec des entreprises telles que l'allemand Schaeffler, a dû faire face à une inflation croissante des coûts, à une crise énergétique latente et à des tensions dans la chaîne d'approvisionnement au cours des derniers trimestres, ce qui a entraîné des hausses de prix.

Pour la première fois depuis plus d'un an, les prix de SKF ont entièrement compensé la hausse des coûts dans l'économie et le PDG Rickard Gustafson a déclaré que les pressions inflationnistes, bien qu'elles constituent toujours un défi, ont finalement commencé à s'atténuer.

"Nous ne pouvons en aucun cas nous détendre. Nous constatons toujours un niveau de coûts élevé, mais le taux d'inflation dans certains domaines a commencé à s'aplanir", a-t-il déclaré à Reuters. "C'est un point de données, pas une tendance".

Malgré tout, les marchés devraient rester volatils et l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette pour le premier trimestre et pour l'ensemble de l'année, ce qui représente un ralentissement par rapport à une hausse de 9,7 % pour le quatrième trimestre.

Le bénéfice avant impôts de SKF au quatrième trimestre a chuté à 1,69 milliard de couronnes suédoises (164 millions de dollars) contre 2,33 milliards un an plus tôt, manquant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,76 milliard, selon les données de Refinitiv.

Cependant, le bénéfice d'exploitation, hors charges exceptionnelles, est passé de 2,26 milliards à 2,54 milliards, reflétant les efforts de l'entreprise pour réduire les coûts fixes et améliorer la flexibilité opérationnelle.

Gustafson a déclaré que l'inflation des coûts avait atteint un pic au troisième trimestre. L'action SKF, qui a gagné plus de 25% cette année, était en hausse de 8,0% à 1003 GMT.

"SKF ... a déjà battu les prix/coûts ce trimestre, les prix/coûts étant désormais équilibrés", ont déclaré les analystes de Citi dans une note, prévoyant un relèvement du consensus pour les bénéfices de SKF cette année.

Un indicateur de la demande industrielle mondiale avec ses roulements utilisés dans un large éventail de secteurs, SKF a déclaré qu'il avait continué à appliquer des augmentations de prix, ce qui lui a permis de compenser une inflation des coûts de 1,8 milliard de couronnes au cours du quatrième trimestre.

Le fabricant basé à Göteborg a proposé un dividende annuel inchangé de 7,00 couronnes par action, légèrement inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,30 couronnes.

(1 $ = 10,3046 couronnes suédoises)