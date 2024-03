Alors que les ventes américaines de véhicules hybrides essence-électricité explosent et que les ventes de véhicules électriques ralentissent, les constructeurs et les fournisseurs automobiles parient sur le fait que la demande des consommateurs pour un compromis entre le tout-combustion et le tout-électrique est une tendance durable.

Les constructeurs et les fournisseurs automobiles augmentent leur capacité de production de véhicules hybrides essence-électricité et de véhicules hybrides rechargeables pour le marché américain, en réponse à la demande accrue des consommateurs pour une technologie que General Motors et d'autres constructeurs automobiles avaient prévu d'abandonner progressivement au profit de flottes entièrement électriques, ont déclaré des cadres et des analystes de l'industrie.

Les ventes américaines de véhicules hybrides ont augmenté cinq fois plus vite que les ventes de véhicules électriques en février, selon Morgan Stanley. Une version hybride rechargeable du SUV Jeep Wrangler représentait la moitié des ventes totales de Wrangler aux États-Unis au second semestre 2023, contre 37 % au premier semestre de l'année, a déclaré Stellantis.

Les ventes d'hybrides de Ford Motor ont augmenté de près de 37 % au cours des deux premiers mois de l'année, grâce à la demande de la camionnette hybride Maverick, vendue à partir de 25 315 dollars.

"La voiture la plus en vogue sur notre terrain en ce moment est la Maverick hybride", a déclaré Scott Simmers, directeur général de Palm Springs Motors à Cathedral City, en Californie.

Le Maverick hybride représente aujourd'hui environ la moitié des ventes du modèle et les concessionnaires ont déclaré qu'ils pourraient en vendre davantage si Ford pouvait en construire.

"Nous avons dû nous dépêcher d'augmenter la capacité de production de la Maverick", a déclaré Jim Baumbick, vice-président de Ford chargé du développement des produits, à l'agence Reuters. "Nous avons ajouté une troisième équipe pour répondre à la demande.

L'orientation de l'industrie vers les véhicules hybrides remet en question les politiques climatiques de l'administration Biden en faveur des véhicules électriques, ainsi que les groupes de défense de l'environnement qui souhaitent que les constructeurs automobiles éliminent le plus rapidement possible les moteurs à combustion interne émettant du CO2.

La Maison Blanche devrait publier ce mois-ci des normes d'émissions de CO2 pour les véhicules, afin d'obliger les constructeurs automobiles à augmenter la part des véhicules entièrement électriques qu'ils vendent jusqu'à 60 % d'ici 2030.

L'élection présidentielle américaine de novembre met toutefois en péril les subventions accordées par la Maison-Blanche aux véhicules électriques et les règles relatives aux émissions. La plupart des constructeurs automobiles traditionnels perdent de l'argent avec les VE et les hybrides constituent une voie plus rentable pour réduire les émissions de CO2 si une future administration change de cap, selon les analystes.

"Les hybrides constituent une couverture importante contre un changement administratif qui ralentirait la pression d'un point de vue réglementaire", a déclaré Mark Wakefield, responsable de la pratique automobile mondiale d'AlixPartners.

Les partisans d'une limitation stricte des émissions des moteurs à combustion craignent que l'administration Biden n'incite les constructeurs automobiles à vendre davantage de véhicules hybrides rechargeables dotés de moteurs à combustion. "Si les véhicules hybrides s'envolent, il n'est pas nécessaire que l'EPA (l'Agence pour la protection de l'environnement) encourage davantage leur vente en créant des failles qui permettent de polluer davantage", a déclaré Dan Becker, du Center for Biological Diversity à Washington.

Sous l'impulsion de Toyota, Ford et Honda, la production nord-américaine d'hybrides pourrait atteindre 20 % de la production totale de véhicules légers d'ici 2025, contre 14 % pour les VE, selon les données fournies à Reuters par AutoForecast Solutions.

"Alors que les perspectives des VE ont été réduites d'environ un million d'unités au cours de l'année dernière, les modèles hybrides ont augmenté d'à peu près le même volume", a déclaré à Reuters le vice-président d'AFS, Sam Fiorani.

INVESTIR DANS LA DEMANDE DE VÉHICULES HYBRIDES

Les fournisseurs tels que Schaeffler réalisent des investissements à long terme afin d'augmenter la capacité de production de véhicules hybrides.

L'entreprise allemande prévoit d'investir 230 millions de dollars dans une nouvelle usine à Dover, dans l'Ohio, afin d'augmenter la production d'essieux électriques utilisés dans les systèmes d'entraînement hybrides. Schaeffler fournit actuellement des composants clés pour les systèmes hybrides proposés dans les camionnettes Ford F-150.

Ford a déclaré qu'il prévoyait de doubler la part des F-150 hybrides pour atteindre 20 % des ventes. Marc McGrath, directeur des opérations américaines de Schaeffler, a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à une adoption encore plus large des groupes motopropulseurs hybrides pour les camionnettes lourdes et les grands véhicules utilitaires sport.

"Nous avons des discussions avec tous les grands constructeurs automobiles sur ce segment", a déclaré M. McGrath.

La demande de véhicules hybrides est alimentée par des consommateurs comme Jeremy Ashton, d'East New Market, dans le Maryland.

Frustré par la faible consommation de son camion Ford F-150 à moteur V-8, M. Ashton a cherché un véhicule de remplacement et a acheté un F-150 hybride pour environ 61 000 dollars. Les camions comparables fonctionnant uniquement à l'essence "étaient vendus au même prix. Certains camions à essence sont plus chers", a déclaré M. Ashton lors d'une interview.

M. Ashton a déclaré qu'il n'aimait pas l'aspect du pick-up tout électrique Lightning de Ford, ni le défi que représente la recharge. Jusqu'à présent, M. Ashton a déclaré que son F-150 hybride blanc affichait une consommation de 22 à 24 miles par gallon. "Il est beaucoup plus économe en essence.

Dave Wilson, directeur du groupe de concessionnaires Preston dans le Maryland, a déclaré avoir commencé à commander davantage de modèles hybrides en août et septembre derniers. "Nous étions très optimistes à leur sujet", a-t-il déclaré. En décembre, les hybrides représentaient environ 35 % des ventes totales de F-150 chez le concessionnaire.

Pour l'année modèle 2024, les Ford F-150 hybrides seront vendues au même prix que les F-150 équipées d'un moteur EcoBoost turbocompressé de 3,5 litres.

Toyota, longtemps leader sur le marché américain des hybrides, prévoit une augmentation significative du nombre de modèles hybrides et des ventes globales d'hybrides, a déclaré à Reuters David Christ, responsable de la marque Toyota.

"L'année dernière, 29 % des ventes étaient des hybrides. Depuis le début de l'année, c'est 37 %. Nous nous attendons à ce que cette année, ce chiffre soit plus proche de 45 % de notre volume total", a déclaré M. Christ.

La nouvelle génération de la berline Camry de Toyota, lancée cette année, ne sera proposée qu'avec des groupes motopropulseurs hybrides.

Toyota a réduit l'écart de prix entre les véhicules hybrides et les véhicules à moteur à combustion comparables au fur et à mesure de l'augmentation de la production. L'écart de prix était autrefois de 6 000 à 7 000 dollars, a déclaré M. Christ. Aujourd'hui, il se situe entre 1 500 et 2 000 dollars.

"C'est plus accessible et le consommateur voit plus de valeur dans la voiture", a-t-il déclaré. (Reportage de Joe White à Détroit, édition de Matthew Lewis)