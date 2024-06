Schaeffler AG est une société allemande dont l'activité principale est la fabrication de pièces automobiles. Ses activités sont divisées en deux secteurs d'activité : Automobile et Industriel. Le secteur automobile comprend quatre subdivisions : Systèmes de moteur, tels que les solutions de roulements, les produits pour les transmissions par courroie et par chaîne, ainsi que les composants de la commande des soupapes ; Systèmes de transmission, les amortisseurs de torsion et de vibration, les embrayages et les systèmes de double embrayage, les convertisseurs de couple, les solutions de roulements et les composants de changement de vitesse ; Systèmes de châssis, tels que les roulements de roue, les composants de direction et les systèmes de direction assistée ; et le marché secondaire de l'automobile, qui offre des services de réparation, entre autres. Le segment industriel est géré par région : Europe, Amériques, Grande Chine et Asie/Pacifique. L'entreprise est également active dans le domaine de la numérisation de la production.