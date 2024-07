HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - L'équipementier automobile et industriel Schaeffler a également revu à la baisse ses propres attentes pour l'année en cours, après la réduction des prévisions de sa filiale Vitesco. La marge Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) combinée, corrigée des effets exceptionnels, devrait désormais se situer entre cinq et huit pour cent, a annoncé l'entreprise lundi soir. Auparavant, Schaeffler s'attendait à une fourchette de six à neuf pour cent. En ce qui concerne le free cash flow combiné avant encaissements et décaissements pour les activités de fusions et acquisitions, Schaeffler s'attend désormais à un montant de 200 à 300 millions d'euros (contre 300 à 400 millions auparavant).

Lors de l'annonce des comptes consolidés 2023 pour l'exercice 2024, le groupe avait émis une prévision de bénéfice combiné qui englobait le résultat du groupe Schaeffler pour les neuf premiers mois et supposait une consolidation intégrale de Vitesco à partir du 1er octobre 2024.

Selon les chiffres provisoires, le chiffre d'affaires a augmenté au deuxième trimestre de 4,2 % hors effets de change, à 4,19 milliards d'euros, sans consolidation totale de Vitesco. Les analystes n'avaient prévu que 4,09 milliards d'euros. La marge d'Ebit a baissé à 4,9 %, contre 7,1 % l'an dernier à la même période, principalement en raison d'une rentabilité plus faible que prévu de la division Bearings & Industrial Solutions. Ce résultat est inférieur aux attentes du marché, ajoute le communiqué.

Le flux de trésorerie disponible avant encaissements et décaissements pour les activités de fusions et acquisitions est passé de 103 millions d'euros à 75 millions d'euros. Là aussi, les experts s'attendaient à plus de 139 millions d'euros.

Les investisseurs ont réagi à ces nouvelles en vendant. Dans une première réaction, l'action Schaeffler a cédé près de deux pour cent sur la plateforme de trading par rapport au marché principal Xetra. Elle était en baisse de 0,3 % à la fin de la séance.