Schaeffler figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de systèmes et de composants automobiles et industriels. Le groupe propose également des prestations de services après-vente. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - construction automobile (77,5%) : fabrication de composants et de systèmes pour les moteurs et les châssis, de systèmes de transmission et d'accessoires, etc. ; - industries (22,5%) : fabrication de systèmes d'application industrielle (roulements, solutions de transmission de puissance, composants mécaniques et sous-systèmes de machines-outils et de machines de production, composants de moteurs d'avions, etc.). A fin 2017, Schaeffler dispose de 74 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (51,2%), Amériques (20,7%), Chine (17,5%) et Asie-Pacifique (10,6%).