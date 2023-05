Schaeffler gagne plus au niveau opérationnel - confirme ses objectifs annuels

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - L'équipementier automobile et industriel Schaeffler a bénéficié au premier trimestre d'une hausse des volumes et des prix. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,5 pour cent sur un an pour atteindre 4,15 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise SDax mardi à Herzogenaurach. Les trois divisions ont contribué à ce résultat. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit ajusté), corrigé des effets exceptionnels, a augmenté de plus de 30 pour cent à 336 millions d'euros. Au final, le bénéfice net s'est élevé à 129 millions d'euros, soit 5,4 % de moins que l'année précédente à la même période. Les coûts non récurrents liés au programme d'économies et à la réduction des effectifs ont notamment pesé sur le résultat.

L'entreprise a confirmé ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires devrait ainsi augmenter de 5 à 8 pour cent, hors effets de change. La marge opérationnelle ajustée devrait se situer entre 5,5 et 7,5 pour cent du chiffre d'affaires, contre 6,6 pour cent l'année précédente. Ce chiffre tient compte de la hausse des salaires et des coûts de l'énergie par rapport à l'année précédente, a-t-on précisé./mne/stk