Schaeffler India Limited est un équipementier automobile et industriel basé en Inde. La société fournit des composants et des systèmes pour les applications de moteur, de transmission et de châssis pour les véhicules hybrides, électriques et à moteur à combustion. Les segments de l'entreprise comprennent les technologies automobiles, le marché secondaire de l'automobile, l'industrie et les exportations et autres. Le secteur des technologies automobiles développe des produits utilisant des technologies durables pour les véhicules particuliers et commerciaux, les tracteurs et les segments hors route. Le segment Automotive Aftermarket fournit des services axés sur les données et des solutions prêtes à l'emploi pour les systèmes de transmission, de moteur et de châssis. Il comprend également trois marques, telles que LuK, INA et FAG. Le segment Industrial propose un portefeuille de solutions de roulements, allant des roulements à grande vitesse et de haute précision de petit diamètre, aux roulements de grande taille, de plusieurs mètres de large. Le segment "Exportations et autres" comprend les exportations vers les sociétés du groupe et les ventes de ferraille.

Secteur Machines et équipements industriels