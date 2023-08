Schaffner Holding AG est une société holding basée en Suisse, spécialisée dans le développement et la production de solutions qui assurent le fonctionnement des systèmes électroniques. Elle comprend trois divisions : compatibilité électromagnétique (CEM) ; Power Magnetics (PM), et automobile (AM). La division CEM développe et fabrique des composants standard et personnalisés qui protègent les équipements électroniques de puissance des interférences de ligne, ainsi que des filtres de qualité de l'énergie pour la stabilité des réseaux électriques. La division Power Magnetics développe et fabrique des selfs qui assurent pour les appareils et les systèmes électroniques de puissance, ainsi que des transformateurs personnalisés à haute performance. La division AM développe et fabrique des composants pour les fonctions de commodité et de sécurité des voitures, ainsi que pour les groupes motopropulseurs des véhicules hybrides et électriques. Le 31 mars 2014, la société a acquis Transformer Engineering LLC (Trenco), Magnetics Technologies LLC et Transformer Real Estate LLC, aux États-Unis.

Secteur Equipements et composants électriques