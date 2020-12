Schaffner confirme l'évaporation de sa rentabilité en 2019/20

Zurich (awp) - Le fabricant de composants électriques et électroniques Schaffner a essuyé sur son exercice décalé 2019/20, clos fin septembre, une chute de plus de 62% de son bénéfice net, à 2,7 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires n'a dans le même temps reculé que de 13% à 171,7 millions et les entrées de commandes de moins de 17% à 167,0 millions.

Le groupe avait déjà émis début novembre novembre un avertissement sur sa rentabilité annuelle. L'industriel soleurois est néanmoins largement parvenu en seconde moitié d'année à maintenir ses recettes au dessus du niveau de la première, malgré l'impact de la crise sanitaire.

Les actionnaires se verront proposer un dividende de 2 francs suisses par action, contre 5 francs suisses au titre de l'exercice précédent, précise un compte rendu diffusé mardi.

Invoquant les incertitudes induites par la crise sanitaire, Schaffner renonce à articuler des objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Ces inconnues ne remettent toutefois pas en question les ambitions de croissance annualisée autour de 5%, ni l'objectif de marge Ebit de 8 à 10% à moyen terme.

Satisfait du retour à la rentabilité de l'unité Power Magnetics, le conseil d'administration a lancé un examen de ses options pour l'avenir de ces activités, n'excluant pas un éventuel désengagement.

