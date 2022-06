Schaffner confirme ses objectifs à moyen terme

Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Schaffner confirme ses objectifs de croissance à moyen terme, à savoir une croissance organique de plus de 5% par an assortie d'une marge Ebit comprise entre 10 et 12%. L'entreprise entend également élargir son activité par le biais d'acquisitions de complément.

L'entreprise entend se concentrer sur son activité principale, les solutions de filtrage CEM (compatibilité électromagnétique) et les composants magnétiques pour les marchés industriels à forte croissance et pour le secteur de l'e-mobilité, selon un communiqué publié jeudi en prévision de la journée des investisseurs qui se tiendra dans la journée.

Au printemps 2021, Schaffner avait vendu sa division Power Magnetics et divisé le reste de ses activités en divisions Industrie et Automobile. Avec son portefeuille de solutions CEM, Schaffner vise désormais les marchés de l'électrification, de l'e-mobilité et de la durabilité.

"La mise en oeuvre des initiatives de croissance stratégiques doit permettre de consolider de manière organique la position déjà forte sur le marché dans les régions et les marchés sélectionnés, ainsi que de développer de nouveaux points d'appui afin d'élargir les activités", explique Schaffner dans son communiqué.

