Schaffner revient dans les chiffres noirs sur l'exercice 2021/2022

Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Schaffner a renoué avec les bénéfices sur l'exercice décalé 2021/2022, clos fin septembre, après avoir essuyé une perte l'année précédente. Le groupe, qui conserve un dividende stable, a par ailleurs indiqué avoir entamé le nouvel exercice sur de bonnes bases.

Au cours de l'exercice sous revue, le profit net s'est établi à 12,6 millions de francs suisses, après une perte nette de 2,3 millions sur l'exercice 2020/2021, due notamment à un effet unique occasionné par la restructuration du groupe, selon un communiqué publié mardi.

Le bénéfice opérationnel (Ebit), avant ajustement de l'écart d'acquisition, a par contre reculé de 15,5% à 15,4 millions et la marge afférente a cédé 1,2 point de pourcentage à 9,7%. Schaffner attribue ce repli à l'envolée des coûts pour la logistique et des matières premières. Le groupe a également été affecté par les confinements sanitaires en Chine, et notamment la fermeture de ses activités à Shanghai.

L'entreprise est cependant parvenue à relever ses prix, faisant passer sa marge opérationnelle de 9,0% au premier semestre à 10,5% sur la seconde partie de son exercice décalé.

Le chiffre d'affaires net des activités poursuivies (hors l'activité Power Magnetics vendue l'année précédente) a pour sa part augmenté de 7,4% à 158,2 millions et les entrées de commandes ont pris 2,3% à 174,3 millions de francs suisses. En ne tenant pas compte de cet ajustement, les ventes se sont repliées de 8,5% et les nouvelles commandes de 8,8%.

Le conseil d'administration propose un dividende stable de 9 francs suisses. A l'assemblée générale du 10 janvier 2023, Markus Heusser sera proposé au poste de président. Il devrait succéder à Urs Kaufmann, qui a passé six ans à ce poste et ne souhaite pas se représenter pour des "raisons personnelles".

Fiscalité plus avantageuse

L'entreprise indique avoir entamé le nouvel exercice sur de bonnes bases, en particulier dans les segments Industrial et Automotive. Les incertitudes devraient cependant continuer à peser sur la marche des affaires notamment en raison des craintes de récession, de l'inflation, des prix élevés de l'énergie et le manque de composants.

Schaffner a confirmé ses objectifs à moyen terme d'une croissance organique supérieure à 5% par an et d'une marge Ebit entre 10% et 12%. La direction s'est toutefois abstenue de s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés pour 2022/2023.

A la Bourse suisse, les investisseurs semblaient apprécier ces chiffres, gratifiant le titre Schaffner d'une accélération de 1,4% à 289 francs suisses, à contre-courant d'un indice SPI en repli de 0,15%.

Pour les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les recettes de Schaffner ont répondu aux estimations de l'établissement cantonal, alors que l'Ebit et le bénéfice ont dépassé leur pronostic. Les spécialistes ont noté que la solide performance au niveau du profit net a été réalisée grâce à un taux d'imposition nettement plus avantageux.

lk/al/