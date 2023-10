Schibsted ASA est une société basée en Norvège qui opère en tant que société holding du groupe Schibsted. La société est engagée dans la fourniture d'informations et de nouvelles. Le groupe est organisé en quatre segments opérationnels : Nordic Marketplaces, News Media, eCommerce & Distribution et Financial Services & Ventures. Le segment Nordic Marketplaces propose des services basés sur la technologie pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et faciliter les transactions, des offres d'emploi à l'immobilier, en passant par les voitures, les voyages, les biens de consommation et plus encore. Le segment Médias d'information comprend les marques d'actualités telles que VG, Aftenposten, Bergens Tidende en Norvège et Aftonbladet et Svenska Dagbladet en Suède, tant en format papier que numérique, en plus des activités de l'imprimerie sur le marché norvégien. Le Commerce électronique & Distribution est principalement constitué par les opérations de distribution en Norvège qui livrent non seulement les journaux mais aussi les colis pour les entreprises et les consommateurs. Le département Financial Services & Ventures se compose d'un portefeuille d'entreprises numériques.

Secteur Edition