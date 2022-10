Schindler Holding AG : BNP Paribas réitère son opinion positive sur le titre

Données financières CHF USD EUR CA 2022 11 189 M 11 220 M 11 540 M Résultat net 2022 597 M 599 M 616 M Tréso. nette 2022 2 871 M 2 879 M 2 961 M PER 2022 27,3x Rendement 2022 2,49% Capitalisation 16 473 M 16 519 M 16 990 M VE / CA 2022 1,22x VE / CA 2023 1,15x Nbr Employés 69 429 Flottant 56,6% Graphique SCHINDLER HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCHINDLER HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 151,20 CHF Objectif de cours Moyen 192,25 CHF Ecart / Objectif Moyen 27,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Silvio Napoli Executive Chairman & Chief Executive Officer Urs Scheidegger Chief Financial Officer Karl-Heinz Bauer Chief Technology Officer Matteo Attrovio Chief Information Officer Paolo Compagna Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SCHINDLER HOLDING AG -38.13% 16 519 OTIS WORLDWIDE CORPORATION -25.63% 27 210 KONE OYJ -37.36% 19 896 DAIFUKU CO., LTD. -26.49% 5 976 FUJITEC CO., LTD. 22.82% 1 673 INTERROLL HOLDING AG -56.49% 1 467