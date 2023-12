Zurich (awp) - Administrateurs de Schindler, Erich Ammann et Adam Keswick renoncent à solliciter un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale du fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques agendée le 19 mars prochain. Tous les autres membres de l'organe de surveillance se représentent, Alfred Schindler, président émérite, et Luc Bonnard, les représentants des familles fondatrice, bénéficiant d'une exception portant sur la limite d'âge.

Administrateur de Schindler depuis 2018, Erich Ammann, a oeuvré durant 35 ans pour le groupe, précise jeudi l'entreprise établie à Ebikon. Né en 1957, M. Amman a assumé diverses responsabilités dans le domaine financier pour la multinationale lucernoise, en particulier celle de directeur financier entre 2001 et 2018. Quant à M. Keswick, il a décidé de renoncer à un nouveau mandat du fait du chevauchement permanent avec les réunions du conseil d'administration de Jardine Matheson, qui l'empêche de remplir correctement son rôle auprès de Schindler.

Pour autant qu'il soit réélu par les actionnaires, Tobias Staehelin deviendra membre du comité de surveillance et de stratégie, succédant ainsi à Erich Ammann dans cette fonction. Actuel chef du personnel du groupe, il sera remplacé à ce poste ainsi qu'à la direction générale à compter du 1er avril prochain par Hugo Martinho, lequel travaille chez Schindler depuis 2003 et a occupé divers postes en Europe et en Asie. Il est responsable des ressources humaines pour l'Europe du Nord depuis 2022.

