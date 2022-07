Le titre Schindler sous pression

Zurich (awp) - A l'image des affaires du constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques au premier semestre, le bon de participation de Schindler était sous pression à la Bourse suisse. Si le tassement de la dynamique de croissance du groupe lucernois était attendue, celui-ci a fait moins bien que prévu et a dans la foulée réduit sa prévision de revenus annuels.

Après avoir entamé la séance en net repli, le bon de participation Schindler dégringolait de 3,93% à 175 francs suisses, alors que l'indice de référence SLI cédait en parallèle 0,32%.

La performance semestrielle de la multinationale d'Ebikon s'est révélée inférieure aux attentes des analystes. Ceux de Berenberg évoquent ainsi un "vilain" deuxième trimestre pour Schindler. Pour couronner le tout, les perspectives dessinées par la direction du groupe ne portent guère à l'optimisme pour la suite de l'exercice, notent les experts, Schindler tablant désormais sur un fléchissement des ventes de 2% en 2022.

La relative déconvenue de Schindler intervient après l'avertissement sur bénéfice lancé il y a peu par le concurrent finlandais Kone, mais le repli subi en Chine, en particulier, ne peut pas être considéré comme une surprise, estime-t-on du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le tassement des revenus et de l'Ebit de l'entreprise de Suisse centrale est plus limité que celui du compétiteur nordique.

La prévision de bénéfice de 620 à 660 millions de francs suisses semble réalisable aux yeux des analystes, ceux-ci partant du principe que les affaires devraient reprendre Chine et que la fixation des prix aura plus d'influence.

En raison de la forte pression sur les marges due au renchérissement et aux difficultés d'approvisionnement, une réaction initiale négative des investisseurs. Les analystes d'UBS notent quant à eux que les commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique devraient toutefois s'avérer décisifs pour l'évolution future du cours.

Selon la ZKB, il faut s'attendre à une nette amélioration des résultats à partir de 2023 en raison de la forte position sur le marché des nouvelles installations et des services ainsi que des augmentations de prix qui deviendront effectives. Au premier semestre, les prix des nouvelles installations ont augmenté en comparaison annuelle dans la zone Emea ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud, alors qu'ils ont été plus faibles en Chine.

