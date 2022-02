Zurich (awp) - Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler publie mercredi 16 février ses résultats 2021. Pas moins de 14 analystes se sont penchés pour AWP sur la question des prévisions:

2021E (en mio CHF) cons. AWP 2020A entrées de commandes 11'980 11'018 chiffre d'affaires 11'235 10'640 - croissance ML (%) 5,8 0,4 Ebit 1183 1032 bénéfice net 879 774 (en CHF) dividende/BP 4,20 4,00

FOCUS: la publication des chiffres annuels sera sans doute éclipsée par le départ soudain du patron Thomas Oetterli à fin janvier. La communauté financière sera à l'affût de nouvelles concernant le futur de l'équipe de direction de Schindler.

Lors de la présentation des chiffres trimestriels en octobre, Schindler avait averti que le renchérissement des matériaux et les retards sur les chantiers assombriraient le résultat du dernier partiel, tout en indiquant avoir augmenté ses prix sur l'ensemble de sa gamme de produits.

Thomas Oetterli, alors encore à la tête du groupe, avait dit ne pas s'attendre pas à une crise immobilière à long terme en Chine, sans exclure toutefois un passage à vide temporaire. Les deux à trois prochains trimestres s'annoncent donc difficiles, mais Schindler s'attend à une légère reprise au second semestre.

Les analystes estiment également que l'environnement de marché est devenu plus incertain en raison des difficultés de l'immobilier dans le principal débouché qu'est la Chine. Pour le quatrième trimestre 2021, Schindler table sur une évolution plate ou légèrement positive du chiffre d'affaires et des entrées de commandes. Sur l'ensemble de l'année cependant, la croissance devrait être au rendez-vous pour ces deux indicateurs, ainsi que pour le bénéfice net.

Reste maintenant à savoir comment les choses vont évoluer en 2022, au vu notamment de l'inflation des coûts de logistique et des matières premières. A court terme, certains experts estiment qu'un recul du marché des ascenseurs en Chine et une pression continue sur les coûts risquent de peser sur les résultats de l'industriel de Suisse centrale.

OBJECTIFS: malgré un coup de mou au troisième trimestre, Schindler a réaffirmé en octobre ses ambitions pour l'exercice 2021, à savoir, une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7% en monnaies locales, ainsi qu'un bénéfice de 840 à 900 millions de francs suisses.

POUR MÉMOIRE: il y a tout juste un mois, un coup de théaêtre a eu lieu dans les plus hauts étages de Schindler, avec l'annonce de la démission du directeur général (CEO) Thomas Oetterli après 12 ans passés à la direction du groupe. L'ancien patron Silvio Napoli a repris le flambeau, en plus de ses fonctions de président du conseil d'administration.

La structure de Schindler a été "allégée" de manière à "combler encore plus rapidement les carences en matière de compétitivité", avait alors indiqué le l'entreprise. Les analystes anticipent de sérieux problèmes opérationnels chez le constructeur lucernois, alors que les investisseurs voient plutôt d'un mauvais oeil la nouvelle double casquette de Silvio Napoli.

Début février Schindler a décroché en Egypte un contrat portant sur 136 ascenseurs et 272 escaliers roulants, destinés à équiper un projet de monorail entre la nouvelle capitale administrative du pays des pharaons et l'est du Caire, sans toutefois divulguer le moindre détail sur les implications financières du projet.

Un programme de restructuration de grande envergure a été lancé au printemps dernier. Baptisé "Top Speed 23", il comprend une série d'initiatives, comme la croissance des nouvelles installations ou encore la numérisation de l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Le programme, dont les coûts ont été devisés à 270 millions de francs suisses, devrait durer jusqu'en 2023.

COURS DU TITRE: le bon de participation Schindler a connu des hauts et des bas en 2021. Aux sommets historiques atteints en avril et en août ont succédé des chutes brutales, avec un plus bas sur plus d'un an à 213,10 francs suisses. Actuellement, le titre s'échange autour de 217 francs suisses.

site web: www.schindler.ch

jg/jl/jb/buc/rp