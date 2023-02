Zurich (awp) - Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler publie mercredi 22 février ses résultats annuels 2022. En tout 14 analystes ont contribué aux prévisions du consensus AWP.

2022E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 2021A estimations entrées de commandes 11'841 11'202 - 12'011 12'166 10 recettes 11'236 11'007 - 11'394 11'236 14 - croissance ventes 1,4 0,4 - 2,2 5,7 8 en ML (en %) Ebit ajusté 1018 1008 - 1033 1252 12 Ebit 882 863 - 899 1166 11 bénéfice net 649 635 - 658 881 10 (en francs suisses) dividende/bon part. 3,94 3,00 - 5,00 4,00 12

FOCUS: Les analystes s'attendent à un repli des entrées de commandes pour le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques tandis que le chiffre d'affaires est escompté stable en francs suisses, mais en légère hausse en monnaies locales (ML). Les prévisions de l'entreprise sont toujours en ML. Ce manque d'éclat est à mettre sur le compte de la Chine, marché clé pour l'entreprise et où les restrictions sanitaires ont pesé.

Au niveau des marges, les vents contraires au cours des neuf premiers mois devraient s'être estompés au dernier partiel. Le bénéfice devrait toutefois s'inscrire largement sous celui de l'année précédente. Le consensus AWP table sur un repli de 26%.

Les analystes estiment qu'il faudra du temps pour que les relèvements de prix puissent entièrement compenser la hausse des coûts des matières premières. La rentabilité devrait donc rester sous pression. Les améliorations devraient néanmoins se poursuivre au cours de l'exercice 2023.

La fin des restrictions sur le marché chinois, déterminant pour le groupe d'Ebikon, devrait constituer un soutien.

OBJECTIFS: En octobre, Schindler a légèrement relevé ses objectifs de recettes pour 2022. En ML, une valeur comprise entre 0 et +2% est ciblée, contre -2 et +2% auparavant. Pour le bénéfice net, la fourchette comprise entre 620 millions et 660 millions de francs suisses a été confirmée.

POUR MÉMOIRE: En ce qui concerne les marges, la direction s'est montrée plus confiante en octobre. Selon le directeur général Silvio Napoli, les relèvements de prix au troisième partiel ont eu un impact positif sur la rentabilité, mais il faudra du temps.

A l'issue des neuf premiers mois 2022, Schindler a non seulement été confronté à une pression sur les marges, mais également à une mauvaise conjoncture dans le secteur de la construction en Chine. Cela s'est soldé par un bénéfice inférieur d'environ 30% par rapport à la même période un an plus tôt.

COURS DE L'ACTION: Le bon de participation Schindler a enflé de 15% environ depuis le début de l'année, surpassant l'indice SPI, qui a dans l'intervalle pris 5,5%. L'année dernière, l'action avait néanmoins perdu 29% de sa valeur.

