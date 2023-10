Zurich (awp) - Le titre Schindler a démarré la séance de jeudi du bon pied à la Bourse suisse après la publication de chiffres après neuf mois. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants a livré une bonne performance malgré la poursuite du tassement de la demande en Asie et l'impact du franc fort.

A 10h12, le bon de participation Schindler prenait 1,3% à 180,55 francs suisses, dans un SMI égarant 1,28%.

Le tour de force de Schindler n'étonne en rien l'analyste Bernd Pomrehn de Vontobel. Le développement positif des affaires et l'amélioration de la rentabilité - marquée par une progression des résultats de plus de 10% - était attendue par la communauté financière. Le lent rétablissement des chaînes d'approvisionnement et les gains d'efficacité ont permis de compenser les effets de change et l'impact d'un marché de la construction toujours faiblard. Malgré la prudence de la direction autour des activités sur le continent américain et dans le sud-est asiatique, la recommandation "hold" est maintenue.

Pour Stifel, la performance de Schindler est "décente" au regard des difficultés sur ses marchés. La valorisation du titre est meilleure que celle des concurrents grâce à sa résilience et à une exposition moindre à la Chine.

Pour la Banque cantonale de Zurich, il faut "surpondérer" le bon de participation en raison de la tendance positive sur les marchés de Schindler. La juste valeur du titre est estimée à 239 francs suisses.

L'analyste Martin Hüsler arrive aux mêmes conclusions que son confrère en matière de progrès opérationnels réalisés par la multinationale d'Ebikon. Le carnet de commandes chargé à hauteur de 9,3 milliards de francs suisses (sans les services) offre une bonne visibilité pour les trimestres à venir. Le relèvement des objectifs annuels de quelque 2% en témoigne.

fr/rq/jh