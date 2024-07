Schindler Holding AG est une société holding basée en Suisse, spécialisée dans la fabrication d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs et de trottoirs roulants. Elle opère à l'échelle mondiale au sein d'un segment principal : Les ascenseurs et escaliers mécaniques. Le segment des ascenseurs et escaliers mécaniques fournit une gamme d'ascenseurs pour différentes applications, notamment des ascenseurs de fret et des ascenseurs spéciaux, des ascenseurs de grande hauteur, des ascenseurs résidentiels et des ascenseurs commerciaux. Il propose également des escaliers mécaniques commerciaux et de transport public, ainsi que des trottoirs roulants inclinés et horizontaux. Sa société affiliée, ALSO Holding AG, qui fournissait des technologies de l'information et de la communication et de l'électronique grand public dans les secteurs du commerce de gros et de la logistique, a été cédée en 2011 et a fusionné avec Actebis GmbH, formant ainsi ALSO-Actebis Holding AG. En juin 2014, ALSO a clôturé le projet de développement immobilier Mall of Switzerland (anciennement EbiSquare) avec Halter AG et a vendu sa participation dans EbiSquare AG à Halter AG.

Secteur Equipements électriques lourds