Zurich (awp) - Schindler a décroché une commande supplémentaire de 150 ascenseurs et escaliers mécaniques pour le projet de zone piétonne Masar, dans la ville saoudienne de La Mecque. Le montant du contrat pour le site qui comprend notamment des hôtels, des restaurants et des boutiques sur une superficie de 1,2 million de mètres carrés n'est pas dévoilé.

A la faveur du partenariat avec Umm Al Qura for Development & Construction company, le fabricant lucernois livrera 44 ascenseurs Schindler 7000, 65 ascenseurs Schindler 5500, 36 escaliers mécaniques Schindler 9300 et 5 ascenseurs de quai - aidant à transporter les personnes et les marchandises à travers les magasins et les restaurants au niveau de la rue, et jusqu'aux hôtels situés au-dessus, précise mercredi Schindler.

vj/jh