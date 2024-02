Zurich (awp) - Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a sensiblement redressé sa rentabilité l'an dernier, au sortir d'une période handicapée par des confinements persistants en Chine. Le jubilée du 150e anniversaire de la multinationale lucernoise se traduit pour ses actionnaires par un dividende additionnel d'un franc, en plus d'une rémunération ordinaire stable de 4 francs suisses par bon de participation.

Les entrées de commandes ont fléchi de 4,4% à 11,44 milliards de francs suisses, quand les recettes se sont enrobées de 1,3% à 11,49 milliards de francs suisses. Hors effets de change, Schindler se calcule une croissance de 7,4%.

L'industriel a surtout soigné ses marges. L'excédent d'exploitation (Ebit) a ainsi bondi de 31,4% à 1,19 milliard de francs suisses à la faveur d'une extension de 2,3 points de pourcentage de la marge afférente, à 10,3%. Le bénéfice net s'est envolé de 41,9% à 935 millions, détaille le rapport d'activité diffusé mercredi.

La performance comble dans l'ensemble les attentes formulées par les analystes du consensus AWP. Les entrées de commandes devaient atteindre 11,46 milliards de francs suisses, les recettes 11,47 milliards, l'Ebit 1,18 milliard et le bénéfice net 906 millions. Le dividende par contre n'était attendu qu'à 4,31 francs suisses.

Moins de recettes, plus d'excédents

Pour l'année en cours, la direction laisse entrevoir un ralentissement de la croissance à moins de 5% en monnaies locales, assortie d'une marge Ebit de 11%. A moyen terme, celle-ci devrait progresser en direction des 13%.

La situation devrait rester difficile pour les nouvelles installations ces prochains mois, a laissé entendre le responsable opérationnel Paolo Compagna en téléconférence de presse. Les services par contre ont continué à prendre de l'embonpoint ces derniers temps et les activités de modernisation ont retrouvé des couleurs sur le dernier trimestre de 2023.

La marge des nouvelles commandes a toujours tendance à progresser.

Le groupe s'est aussi employé à "digérer" d'anciennes affaires peu rentables, qui ont depuis été élaguées à 70%, a ajouté le directeur général Silvio Napoli lors d'une conférence au siège du groupe à Ebikon. Des clients avaient en effet commandé des ascenseurs qui n'existaient pas dans la gamme de produits de Schindler et qui devaient être spécialement assemblés, ce qui a fait exploser les coûts.

Les 30% de contrats restants doivent être honorés dans les deux ans qui viennent, a détaillé le patron à l'agence AWP.

Les analystes ont accueilli une performance honorable, réalisée dans un environnement compliqué. Chez Vontobel, Bernd Pomrehn a applaudi tout particulièrement le recentrage de l'objectif de marge sur l'excédent effectivement comptabilisé et non plus sur celui apuré de tout élément jugé non récurrent.

L'énonciation d'un objectif de rentabilité quantifié à moyen-terme traduit un regain de confiance de la part de la direction, a considéré Martin Hüsler de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Les détenteurs de capitaux ont apprécié ces annonces. A la clôture de la Bourse suisse, le bon de participation Schindler a fini en hausse de 4,3% à 226,80 francs suisses, dans un indice SLI en progression de 1,01%.

jh/vj/ol/al