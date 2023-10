Zurich (awp) - Malgré un troisième trimestre difficile, l'industriel lucernois Schindler présente encore une performance flatteuse sur les neuf premiers mois de l'année. La demande s'essouffle toutefois et le franc fort constitue un frein supplémentaire. Les objectifs ont été légèrement ajustés à la hausse.

Entre janvier et septembre, les entrées de commandes ont reculé de 4,1% sur un an à 8,60 milliards de francs suisses, indique jeudi le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants. En monnaies locales (ML), une progression de 1,7% est constatée. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 8,53 milliards, ce qui représente une hausse de 2,7% ou 8,5% en ML.

Schindler a dégagé un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté des dépenses jugées extraordinaires de 917 millions de francs suisses (+24%) et un Ebit de 892 millions (+36%). Le bénéfice net a gonflé de 44% à 691 millions de francs suisses.

Les chiffres publiés sont peu ou prou conformes aux attentes, les recettes mises à part. Les dix analystes interrogés par AWP tablaient en moyenne sur des entrées de commandes à 8,58 milliards de francs suisses, des ventes à 8,60 milliards, un Ebit ajusté à 919 millions, un Ebit à 889 millions et un bénéfice net à 685 millions.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est tassé alors que la rentabilité a progressé, précise le groupe d'Ebikon dans un communiqué. La demande a continué à être faible en Chine, mais Schindler a pu amortir ce choc grâce à sa présence internationale. Le franc fort a fortement affecté la marche des affaires.

Pour l'exercice 2023 dans son ensemble, la direction anticipe désormais une croissance des ventes en monnaies locales entre 6% et 8% (5-8% jusqu'ici) et un bénéfice net entre 880 et 900 millions, contre 860-900 auparavant.

fr/rq