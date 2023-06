Schindler: un administrateur a encore acheté un gros paquet de titres

Zurich (awp) - Des membres du conseil d'administration et de la direction de Schindler continuent d'acheter de gros paquets de titres. La semaine passée, un membre non-exécutif de l'organe de surveillance a acheté pour 6,8 millions de francs suisses de bons de participation du fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques, selon une information publiée mardi soir sur le site de SIX Exchange Regulation.

Les bons ont été achetés au prix unitaire de 199,52 francs suisses. Mardi, le bon a clôturé à 200,50 francs suisses. Ces dernières semaines, d'autres grosses transactions ont été effectuées. Depuis fin avril, les rachats par des membres de la direction se montent à un total de 13,8 millions de francs suisses. Il y a aussi eu des ventes, pour 8,7 millions.

En février et mars dernier, des administrateurs avaient aussi réalisé de grosses transactions. Depuis le début de l'année, les transactions du management avec des titres Schindler totalisent une somme de 18 millions pour les achats de de 9,1 millions environ pour les ventes.

