Schindler Holding est le 1er producteur mondial d'escaliers mécaniques et le 2e producteur mondial d'ascenseurs. Le groupe assure la vente, l'installation et la rénovation de systèmes d'élévation (escaliers mécaniques, ascenseurs, monte-charges, tapis roulants, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (43,8%), Amériques (29%) et Asie-Pacifique (27,2%).

Secteur Equipements électriques lourds