Schindler décoiffe les attentes au 3e trimestre, objectifs relevés

Zurich (awp) - Schindler a bouclé les neuf premiers mois de 2020 sur des résultats en repli, mais supérieurs aux attentes. Malgré la reprise économique souffreteuse, le groupe d'Ebikon a revu à la hausse ses objectifs annuels, s'attirant les louanges de la communauté financière.

Pendant la période sous revue, les entrées de commandes ont décroché de 10,5% en rythme annuel, à 8,07 milliards de francs suisses, alors que le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% à 7,71 milliards. Exprimée en monnaies locales, la contraction des recettes est ramenée à 0,7%, précise l'industriel lucernois vendredi dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) a fondu de plus d'un cinquième (-20,5%) à 734 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 9,5%, en repli de 180 points de base (pb). Ajusté des effets de restructuration, il est ressorti à 844 millions (-13,4%). Le bénéfice net s'est contracté de 19,4% à 548 millions.

La copie rendue par le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants a dépassé à tous les niveaux les projections du consensus AWP, les recettes et les bénéfices opérationnel et net dépassant même les pronostics les plus optimistes.

Croissance au troisième trimestre

Dans un contexte économique toujours difficile qui continue de plomber le secteur de la construction, Schindler est parvenu à redresser la barre au troisième trimestre, renouant même avec la croissance en monnaies locales.

Entre juillet et septembre, les ventes ont en effet reculé de 2,5% à 2,75 milliards de francs suisses, mais hors effets de change, l'évolution est positive (+4,0%), grâce notamment au redressement vigoureux de la région Asie-Pacifique, porté par la Chine, selon le communiqué.

Malgré la reprise hésitante observée au troisième trimestre, le groupe de Suisse centrale a ajusté ses objectifs annuels à la hausse, tablant désormais sur un repli des ventes de 3% au maximum, contre 0-6% jusqu'ici. La barre pour le bénéfice net a été relevée à 720-760 millions, après 680-720 millions.

"L'incertitude reste élevée, notamment au niveau de la deuxième vague d'infections", a fait remarquer en téléconférence le directeur général (CEO) Thomas Oetterli, qui ne s'attend pas à un retour au niveau de 2019 avant 2022.

Prix toujours sous pression

Revenant sur la solide performance au troisième trimestre, le patron de Schindler assure que la tendance devrait se poursuivre au quatrième, même si "la pression sur les prix reste forte dans quasiment tous les débouchés".

Les tendances sous-jacentes du marché restent intactes en dépit la pandémie et les clients ont accueilli favorablement les nouveaux modèles modulaires, s'est réjoui le dirigeant, signalant que ces derniers sont actuellement lancés dans certains marchés clés de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).

La communauté financière a accueilli le troisième partiel de Schindler avec un concert d'éloges, à l'image de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), pour qui le groupe a su convaincre.

Même son de cloche du côté de Mirabaud Securities, qui met en avant l'effet négatif de la force du franc.

Vontobel salue le relèvement de la barre en matière de bénéfice net, alors que le mix d'activités devrait être moins favorable au dernier trimestre de l'exercice.

Les chiffres du jour ont également été du goût des investisseurs. Après avoir dominé les échanges parmi les "blue chips" une bonne partie de la matinée, le bon de participation Schindler a perdu de sa superbe à l'approche de la mi-journée.

Juste après 14h00, il progressait encore de près de 2,0% à 248,00 francs suisses, après avoir frôlé les 256 francs suisses, alors que son indice de référence (SLI) progressait de 0,39%. La nominative Schindler prenait quant à elle plus de 1,6% à 247,60 francs suisses.

