Schlatter a vu ses ventes et ses commandes redémarrer en 2021

Zurich (awp) - Le groupe Schlatter est parvenu à redresser nettement ses ventes et ses commandes l'année dernière. Se basant des chiffres non audités, le fabricant zurichois d'équipements de tissage et soudage de métaux s'attend à un résultat opérationnel (Ebit) positif.

Les ventes nettes ont rebondi de 20,0% à 94,6 millions de francs suisses, alors que les entrées d'ordres se sont établies à 135,5 millions, en hausse de près de deux tiers (+62,7%) par rapport à l'exercice précédent, précise Schlatter mercredi.

Le carnet de commandes à fin janvier se situe à 71,8 millions, plus du double de celui rapporté douze mois plus tôt, "assure suffisamment tôt une bonne utilisation des capacités pour l'exercice 2022".

Le groupe de Schlieren, qui doit publier ses résultats détaillés le 31 mars, s'attend d'ores et déjà à un Ebit situé aux alentours de 5 millions de francs suisses. En 2020, ce dernier avait glissé dans le rouge (-4,9 millions).

