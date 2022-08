Schlatter accélère à tous les niveaux au premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant d'équipements de tissage et de soudage Schlatter a enregistré sur les six premiers mois de l'année une accélération tous azimuts de sa performance. Autant les entrées de commandes, que le chiffre d'affaires et la rentabilité ont augmenté. Au second semestre, la direction table néanmoins sur un résultat opérationnel en recul par rapport à la première partie de 2022.

Les entrées de commandes ont bondi de 58,7% à 94,6 millions de francs suisses, tandis que le carnet d'ordres a été multiplié par plus de deux à 115 millions fin juin, a détaillé le groupe zurichois jeudi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14,6% à 51,3 millions, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est envolé de 81,2% à 2,9 millions. Le bénéfice net part du groupe a pour sa part atteint 2,0 millions, en hausse de 5,3% comparé au premier semestre 2021.

La société a indiqué avoir profité d'une poursuite de la forte demande au premier semestre, mais le chiffre d'affaires a été freiné par des problèmes d'approvisionnement au niveau des sous-traitants. La forte hausse des prix pour les matières premières a quant à elle pesé sur les coûts.

En raison du renchérissement des matières premières, de l'appréciation du franc et de provisions plus élevées pour les caisses de pension en Allemagne, la direction de Schlatter s'attend à ce que le résultat opérationnel du second semestre soit inférieur à celui enregistré sur la première partie de l'année, sans toutefois s'avancer sur des prévisions chiffrées.

Le carnet de commandes bien rempli devrait néanmoins assurer à la société une bonne utilisation de ses capacités de production jusqu'au second semestre 2023.

