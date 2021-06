Schlatter anticipe un bouclement de 1er semestre 2021 dans le noir

Zurich (awp) - Schlatter compte achever le premier semestre 2021 dans les chiffres noirs. Faisant part d'un redressement du marché de la soudure, le fabricant de machines à tisser et souder les métaux fait part mercredi d'une forte demande pour ses produits. Commandes et revenus sont aussi attendus en hausse.

Dans son communiqué, le groupe zurichois prévient cependant que les affaires pour les machines à tisser n'ont pas enregistré une évolution similaire à celles destinées à la soudure. Ce secteur devrait dès lors essuyer une perte semestrielle.

En parallèle à l'avertissement sur résultat, l'entreprise établie à Schlieren, dans l'agglomération zurichoise, fait part du départ de Harald Reich, le directeur général de la filiale allemande Schlatter Deutschland et membre de la direction du groupe. Le patron de ce dernier, Werner Schmidli, assume l'intérim avec effet immédiat.

Pour mémoire, Schlatter a bouclé l'exercice 2020 dans le rouge, essuyant des pertes opérationnelle (Ebit) et nette de respectivement 4,9 et 5,5 millions de francs suisses, alors que ses ventes ont chuté de plus de 15% à 78,8 millions. Le groupe avait alors indiqué avoir lancé Un programme de réduction des coûts en Allemagne, lequel devait avoir une incidence sur les résultats en 2021.

