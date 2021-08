Schlatter parvient à boucler les six premiers mois dans les chiffres noirs

Zurich (awp) - Schlatter est parvenu à boucler le premier semestre dans les chiffres noirs. Le bénéfice net s'est inscrit à 1,9 million de francs suisses, après une perte de 4 millions à la même période un an plus tôt, a indiqué mardi le fabricant de machines à tisser et souder les métaux.

Le chiffre d'affaires net a progressé de 22,4% à 44,8 millions de francs suisses, grâce à la reprise de la demande dans plusieurs régions après le coup d'arrêt porté par la pandémie en 2020. L'Europe et les Etats-Unis ont particulièrement soutenu la croissance, alors que les restrictions de voyages encore en cours en Asie ont freiné les activités.

Les entrées de commandes, qui ont bondi de 52,4% à 59,6 millions, tout comme le carnet de commandes, qui inscrivait des contrats pour une valeur de 45,5 millions à fin juin 2021, laissent présager une poursuite de la croissance.

Le résultat opérationnel (Ebit) est repassé en territoire positif à 1,6 million. Au premier semestre 2020, l'Ebit avait chuté à -3,6 millions. Fin juin, le groupe avait annoncé son objectif de boucler le premier semestre dans les chiffres noirs.

Dans les activités soudure, principal segment, les entrées de commandes et les ventes ont connu une solide croissance. L'entreprise fait toutefois face à des défis dans ce secteur, alors que les chaînes d'approvisionnement de ses fournisseurs sont interrompues et que les prix ont augmenté pour les composants.

L'évolution des affaires a été moins réjouissante pour les machines à tisser, alors que les entrées de commandes se sont inscrites en repli et en dessous des attentes. Les ventes ont toutefois légèrement progressé, pas suffisamment toutefois pour finir le semestre dans les chiffres noirs.

Des mesures de réduction des coûts, incluant des baisses temporaires de salaires et des réductions d'effectifs, sont actuellement mises en oeuvre. Le retour à la rentabilité de ce segment ne sera pas atteint avant 2022.

L'entreprise établie à Schlieren, dans l'agglomération zurichoise, s'attend à un environnement positif pour ses machines à souder lors des prochains mois. Elle souhaite également poursuivre le développement de ses produits. Dans les machines à tisser, des réorientations sont en cours pour proposer de nouveaux produits. Dans l'ensemble, elle s'attend à finir le deuxième semestre dans les chiffres noirs.

ol/al